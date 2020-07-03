Пандемия: кабмин Испании одобрил меры на 50 млрд евро для восстановления экономики страны после COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Правительство Испании одобрило пакет мер на сумму 50 млрд евро, направленных на поддержку восстановления экономики страны, которая пострадала из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в пятницу кабмином королевства, передает УНН также со ссылкой на издание El Pais.
“Правительство одобряет новый пакет мер на сумму 50 млрд евро в рамках соглашения об экономическом восстановлении и занятости (населения), — говорится в коммюнике. — Этот новый пакет направлен на укрепление и ускорение восстановления экономики, которое уже началось после кризиса, вызванного COVID-19”.
Как уточнили в кабмине, принятые меры будут “стимулировать инвестиции и повысят платежеспособность компаний, что, в свою очередь, поможет (сохранить) тысячи рабочих мест”. “Создается гарантийная линия института государственного кредитования на сумму 40 млрд евро для продвижения новых бизнес-инвестиционных проектов, — отметили в кабмине. — Также создается фонд на 10 млрд евро для поддержки платежеспособности стратегически важных предприятий”.
Правительство Испании ранее высказывало мнение, что экономический спад в текущем году составит 9,2% ВВП из-за последствий пандемии. Уровень безработицы может достигнуть 19%. По прогнозам Банка Испании (центробанка), экономика королевства сможет восстановиться до показателей, предшествующих кризису из-за пандемии коронавируса, лишь к концу 2022 года.
С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 250 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 28,3 тыс. инфицированных умерли. В середине марта до 21 июня в стране действовал режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения.
Брифинг правительства Испании (просмотр при переходе на Twitter):
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