Пандемія: Іспанія посилює контроль усіх, хто прибув з Британії, через новий штам вірусу

Влада Іспанії заявила, що закликає ЄС “до необхідності прийняти узгоджені заходи з питання рейсів, що прибувають з Великої Британії”. “Іспанія дотримується позиції, згідно з якою будь-яке рішення в цьому відношенні має бути загальним і (слід) уникати односторонніх дій”, — відзначили в кабміні.

“Як негайні заходи в світлі ситуації, про яку вчора повідомила британська влада, уряд (Іспанії) оголошує про посилення перевірочного контролю ПЛР-тестів в аеропортах і портах щодо осіб, які прибувають з Великої Британії”, — підкреслили в пресслужбі уряду. Там нагадали, що, згідно з чинними нормами, усі прибуваючі із зон або країн ризику в Іспанію повинні мати при собі негативний тест на коронавірус, зроблений за 72 години до прибуття в королівство.

Відзначимо, що згідно зі статистикою ВООЗ — в Іспанії 1 797 236 випадків захворювання, 48 926 осіб загинули.

Ante la situación comunicada por las autoridades británicas y como medida inmediata, España reforzará en aeropuertos y puertos el control de verificación de pruebas PCR a las personas que lleguen del Reino Unido. 1/3 pic.twitter.com/bRCrxJjN2v

Mañana, en la reunión urgente del mecanismo de crisis IPCR, el Gobierno defenderá la necesidad de adoptar medidas coordinadas sobre los vuelos procedentes de Reino Unido.



España mantiene su postura: las decisiones en este sentido deben ser comunes y evitar la unilateralidad. 2/3

Para poder viajar a España es obligatorio que toda persona procedente de países o zonas en riesgo por # COVID19 se realice una Prueba Diagnóstica de Infección Activa, PDIA, para SARS-Cov-2 en las 72 horas previas a su llegada con resultado negativo. 3/3