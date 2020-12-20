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Пандемия: Испания усиливает контроль всех, кто прибыл с Британии из-за нового штамма вируса

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Правительство Испании усилит контроль за наличием ПЦР-тестов на коронавирус от путешественников, которые прибывают из Великобритании, после выявления в этой стране новой мутации коронавируса. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе кабмина пиренейского королевства, пишет УНН.

Пандемия: Испания усиливает контроль всех, кто прибыл с Британии из-за нового штамма вируса

Власти Испании заявили, что призывают ЕС “к необходимости принять согласованные меры по вопросу рейсов, прибывающих из Великобритании”. “Испания придерживается позиции, согласно которой любое решение в этом отношении должно быть общим и (следует) избегать односторонних действий”, — отметили в кабмине.

“В качестве немедленной меры в свете ситуации, о которой вчера сообщили британские власти, правительство (Испании) объявляет об усилении проверочного контроля ПЦР-тестов в аэропортах и портах в отношении лиц, прибывающих из Великобритании”, — подчеркнули в пресс-службе правительства. Там напомнили, что, согласно действующим нормам, все прибывающие из зон или стран риска в Испанию должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до прибытия в королевство.

Отметим, что согласно статистике ВОЗ — в Испании 1 797 236 случаев заболевания, 48 926 человек погибли.

Ante la situación comunicada por las autoridades británicas y como medida inmediata, España reforzará en aeropuertos y puertos el control de verificación de pruebas PCR a las personas que lleguen del Reino Unido. 1/3 pic.twitter.com/bRCrxJjN2v

— La Moncloa (@desdelamoncloa) December 20, 2020

Mañana, en la reunión urgente del mecanismo de crisis IPCR, el Gobierno defenderá la necesidad de adoptar medidas coordinadas sobre los vuelos procedentes de Reino Unido.

España mantiene su postura: las decisiones en este sentido deben ser comunes y evitar la unilateralidad. 2/3

— La Moncloa (@desdelamoncloa) December 20, 2020

Para poder viajar a España es obligatorio que toda persona procedente de países o zonas en riesgo por #COVID19 se realice una Prueba Diagnóstica de Infección Activa, PDIA, para SARS-Cov-2 en las 72 horas previas a su llegada con resultado negativo. 3/3

— La Moncloa (@desdelamoncloa) December 20, 2020

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