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Пандемія: COVID-19 в Іспанії забрав життя 27 231 осіб, майже 230 тисяч інфіковані

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 217 осіб, загалом загинули понад 27,3 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.

Пандемія: COVID-19 в Іспанії забрав життя 27 231 осіб, майже 230 тисяч інфіковані

Загальна кількість інфікованих коронавірусом — сягнула більше 229 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 506 нових випадків інфікування. Варто зазначити, що в Іспанії почали уточнювати кількість випадків COVID-19 за допомогою ПЛР-тестів.

З початку епідемії померли 27 321 людина (в тому числі за добу — 217, показник зріс у порівнянні з минулим днем), а 143 374 повністю одужали. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестав публікувати.

Найбільша кількість інфікованих — у Мадриді (65,6 тисяч осіб) і Каталонії (55,4 тисяч). Багато інфікованих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (116 випадків) і Мелілья (119 випадків).

Також, МОЗ Іспанії введе двотижневий карантин для усіх осіб, які прибули з-за кордону, пише El Pais. Виходити можна тільки у певних випадках, таких як придбання їжі, ліків або випадки форс-мажорних ситуацій. Під час виходу з помешкання носіння маски буде обов’язковим. Рішення набере чинності 15 травня і діятиме до тих пір, поки буде надзвичайний стан.

За загальною кількістю випадків країна посідає треє місце в світі після США та Росії. Але останнім часом число смертей і нових випадків зараження знижувалося, тому з 2 травня жителям знову дозволили виходити з дому на прогулянки і займатися спортом на відкритому повітрі. Поки гуляти і займатися спортом можна тільки в певні години, поступове пом’якшення обмежень триває.

Міністр охорони здоров’я королівства Сальвадор Ілла заявив раніше, як передавало мадридське видання La Razon, що на території Іспанії пройшов пік COVID-19. “Це дані, які дозволяють нам підтвердити, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку”, — підкреслив він, подякувавши іспанським громадянам за дотримання заходів обмеження.

Також, група вчених з Інституту охорони здоров’я Карлоса III в Мадриді вважає, як писало El Pais, що коронавірус нового типу міг циркулювати по території Іспанії вже в середині лютого. Як вважає вірусолог Хосе Алька, “в Іспанії не було одного “нульового пацієнта”. “Згідно з інформацією, яка є на сьогодні, ми вважаємо, що (вірус) потрапив в Іспанію як мінімум 15 різними шляхами”, — додав генетик Фернандо Гонсалес Канделас.

Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 14 травня:

Datos sobre #COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy 14 de mayo:

Confirmados por PCR: 229.540
Fallecidos: 27.321
Curados: 143.374

Información por CC.AA.:https://t.co/9Qpq1ECC7R

Más info⤵https://t.co/GH8nqIFQ4l#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/SBe71fxjnA

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) May 14, 2020

Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії, 14 травня 2020 року:

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