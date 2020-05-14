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Пандемия: COVID-19 в Испании унесл жизни 27 231 человек, почти 230 тысяч инфицированных

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 217 человек, в общем погибли более 27,3 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.

Пандемия: COVID-19 в Испании унесл жизни 27 231 человек, почти 230 тысяч инфицированных

Общее количество инфицированных коронавирусом — достигла более 229 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 506 новых случаев инфицирования. Стоит отметить, что в Испании начали уточнять количество случаев COVID-19 с помощью ПЦР-тестов.

С начала эпидемии умерли 27 321 человек (в том числе за сутки — 217, показатель вырос по сравнению с прошлым днем), а 143 374 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать.

Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (65,6 тысяч человек) и Каталонии (55,4 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (116 случаев) и Мелилья (119 случаев).

Также, МОЗ Испании введет двухнедельный карантин для всех лиц, прибывших из-за границы, пишет El Pais. Выходить можно только в определенных случаях, таких как приобретение пищи, лекарств или случаи форс-мажорных ситуаций. При выходе из помещения ношение маски будет обязательно. Решение вступит в силу 15 мая и будет действовать до тех пор, пока будет чрезвычайное положение.

По общему количеству случаев страна занимает трее место в мире после США и России. Но в последнее время число смертей и новых случаев заражения снижалось, поэтому со 2 мая жителям вновь разрешили выходить из дома на прогулки и заниматься спортом на открытом воздухе. Пока гулять и заниматься спортом можно только в определенные часы, постепенное смягчение ограничений продолжается.

Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил ранее, как передавало мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. “Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика”, — подчеркнул он, поблагодарив испанских граждан за соблюдение мер ограничения.

Также, группа ученых из Института здравоохранения Карлоса III в Мадриде считает, как писало El Pais, что коронавирус нового типа мог циркулировать по территории Испании уже в середине февраля. Как считает вирусолог Хосе Алька, “в Испании не было одного “нулевого пациента”. “Согласно информации, которая есть на сегодня, мы считаем, что (вирус) попал в Испанию как минимум 15 различными путями”, — добавил генетик Фернандо Гонсалес Канделас.

Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 14 мая:

Datos sobre # COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy 14 de mayo:

Confirmados por PCR: 229.540
Fallecidos: 27.321
Curados: 143.374

Información por CC.AA .: https://t.co/9Qpq1ECC7R

Más info⤵ https://t.co/GH8nqIFQ4l #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/SBe71fxjnA

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) May 14, 2020

Брифинг по ситуации с COVID-19 в Испании, 14 мая 2020 года:

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