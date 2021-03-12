Пандемія COVID-19 призвела до народження 1,4 мільйона незапланованих дітей - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Понад 1,4 мільйона випадків незапланованих вагітностей - один із наслідків режиму ізоляції та інших заходів, вжитих у межах боротьби з пандемією. Про це йдеться в новій доповіді Фонду ООН в області народонаселення (ЮНФПА), передає УНН.
Деталі
Автори доповіді відзначають, що спалах коронавірусу призвів до катастрофічних наслідків для всіх, але найбільшою мірою пандемія позначилася на становищі жінок і дівчаток. Багато з них залишилися без доступу до протизаплідних засобів або до допомоги гінеколога.
Через те, що в умовах пандемії всі сили були кинуті на боротьбу з пандемією, багато поліклінік надавали лише надзвичайну допомогу, планові операції і профілактичні огляди були відкладені до кращих часів.
Автори доповіді ЮНФПА відзначають, що через кризу з перебоями в роботі сфери репродуктивного здоров'я зіткнулися 12 мільйонів жінок. До того ж і самі жінки не ходили до лікаря через побоювання заразитися COVID-19. У результаті обмежень в сфері міжнародної торгівлі в низці країн у продажу не було протизаплідних засобів. Все це призвело до того, що завагітніли 1,4 млн жінок, які не планували заводити дитину.
Доповідь ЮНФПА був оприлюднений 11 березня - рівно через рік після оголошення пандемії.
Доповнення
За даними поліції України, на тлі пандемії майже на половину побільшало заяв про домашнє насильство.
Тож, тема домашнього насилля, на жаль, не перестає бути актуальною. Щоденно до Центру гендерної рівності, поліції або інших установ із протидії насильству надходять нові звернення. Переважна кількість людей дотримується думки, що від аб’юзу страждають лише жінки, проте це лише стереотип.