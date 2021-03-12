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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 34017 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 50672 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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3 марта, 11:09 • 141070 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193677 просмотра

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3 марта, 04:20 • 192541 просмотра

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Пандемия COVID-19 привела к рождению 1,4 миллиона незапланированных детей - ООН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Более 1,4 миллиона случаев незапланированных беременностей - одно из последствий режима изоляции и других мер, принятых в рамках борьбы с пандемией. Об этом говорится в новом докладе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), передает УНН.

Детали

Авторы доклада отмечают, что вспышка коронавируса привела к катастрофическим последствиям для всех, но в наибольшей степени она сказалась на положении женщин и девочек. Многие из них лишись доступа к противозачаточным средствам или к помощи гинеколога.

Ведь в условиях пандемии все силы были брошены на борьбу с пандемией, многие поликлиники оказывали только чрезвычайную помощь, плановые операции и профилактические осмотры были отложены до лучших времен.

Авторы доклада ЮНФПА отмечают, что из-за кризиса с перебоями в работе сферы репродуктивного здоровья столкнулись 12 миллионов женщин. К тому же и сами женщины не ходили к врачу из-за опасений заразиться COVID-19. В результате ограничений в сфере международной торговли в ряде стран в продаже не было противозачаточных средств. Все это привело к тому, что забеременели 1,4 млн женщин, не планировавшие заводить ребенка.

Доклад ЮНФПА был обнародован 11 марта – ровно год спустя после объявления пандемии.

Дополнение

По данным полиции Украины, на фоне пандемии стало почти на половину больше заявлений о домашнем насилии.

Поэтому, тема домашнего насилия, к сожалению, не перестает быть актуальной. Ежедневно в Центр гендерного равенства, полиции или других учреждений по противодействию насилию поступают новые обращения. Подавляющее число людей придерживается мнения, что от абьюза страдают только женщины, но это лишь стереотип.

Украинские Национальные Новости

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