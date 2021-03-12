Пандемия COVID-19 привела к рождению 1,4 миллиона незапланированных детей - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Более 1,4 миллиона случаев незапланированных беременностей - одно из последствий режима изоляции и других мер, принятых в рамках борьбы с пандемией. Об этом говорится в новом докладе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), передает УНН.
Детали
Авторы доклада отмечают, что вспышка коронавируса привела к катастрофическим последствиям для всех, но в наибольшей степени она сказалась на положении женщин и девочек. Многие из них лишись доступа к противозачаточным средствам или к помощи гинеколога.
Ведь в условиях пандемии все силы были брошены на борьбу с пандемией, многие поликлиники оказывали только чрезвычайную помощь, плановые операции и профилактические осмотры были отложены до лучших времен.
Авторы доклада ЮНФПА отмечают, что из-за кризиса с перебоями в работе сферы репродуктивного здоровья столкнулись 12 миллионов женщин. К тому же и сами женщины не ходили к врачу из-за опасений заразиться COVID-19. В результате ограничений в сфере международной торговли в ряде стран в продаже не было противозачаточных средств. Все это привело к тому, что забеременели 1,4 млн женщин, не планировавшие заводить ребенка.
Доклад ЮНФПА был обнародован 11 марта – ровно год спустя после объявления пандемии.
Дополнение
По данным полиции Украины, на фоне пандемии стало почти на половину больше заявлений о домашнем насилии.
Поэтому, тема домашнего насилия, к сожалению, не перестает быть актуальной. Ежедневно в Центр гендерного равенства, полиции или других учреждений по противодействию насилию поступают новые обращения. Подавляющее число людей придерживается мнения, что от абьюза страдают только женщины, но это лишь стереотип.