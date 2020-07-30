Влада Болівії просить порушити кримінальну справу проти експрезидента за мітинг під час пандемії

“Я подав звернення про початок кримінального розслідування щодо Ево Моралеса, Хуана Карлоса Уарачі і (лідера фракції партії „Руху до соціалізму“) Беатріс Янікес, а також всіх їх спільників... за звинуваченням в діях, що ставлять під загрозу громадське здоров’я, підбурюванні до протиправних дій, виправдання злочину, злочинній змові і нанесенні збитку державному майну”, — наводить його слова агентство Agencia Boliviana de Informacion.

У вівторок в місті Ла-Пас пройшла скликана Центральною робочою профспілкою акція протесту проти рішення Вищого виборчого суду (ВВС) Болівії перенести президентські вибори на 18 жовтня через пандемію коронавірусу. Моралес в Twitter написав, що “вітає зусилля народу, що вийшов на мітинг на захист демократії, незважаючи на труднощі”. Як вважає Нуньєс, підтримка експрезидента показує, що Моралес стоїть за організацією мітингу.

Як стверджує тимчасова влада Болівії, учасники акції протесту не дотримувалися дистанції і не носили маски, хоча серед маніфестантів були люди, які заразилися коронавірусом. За їх словами, в ході мітингу також спалахнули сутички і заворушення.

Marchas: Gobierno activa acción penal por cinco delitos en contra Evo Morales y políticos afines al MAS

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Раніше Моралес назвав незаконним рішення ВВС перенести вибори на 18 жовтня через епідеміологічну ситуацію, так як парламент прийняв закон про проведення голосування до 6 вересня. Документ був підписаний в.о. президента Жанін Аньєс. За словами голови ВВС Сальвадора Ромеро, інстанція має право переносити голосування без схвалення парламенту.

Додамо, що на даний момент в Болівії, згідно з інформацією ВООЗ — 71 181 інфікований, 2 647 з яких — загинули.