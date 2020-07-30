Власти Боливии просят возбудить уголовное дело против экс-президента за митинг во время пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Временное правительство Боливии обратилось в прокуратуру с просьбой возбудить дело в отношении экс-президента Эво Моралеса и главы Центрального рабочего профсоюза Боливии Хуана Уарачи из-за акции протеста, которая прошла в условиях действующих в стране карантинных ограничений. Об этом сообщил в среду министр при президенте Йерко Нуньес, информирует УНН со ссылкой на Agencia Boliviana de Informacion.
“Я подал обращение о начале уголовного расследования в отношении Эво Моралеса, Хуана Карлоса Уарачи и (лидера фракции партии „Движения к социализму“) Беатрис Яникес, а также всех их сообщников... по обвинению в действиях, ставящих под угрозу общественное здоровье, подстрекательстве к противоправным действиям, оправдании преступления, преступном сговоре и нанесении ущерба государственному имуществу”, — приводит его слова агентство Agencia Boliviana de Informacion.
Во вторник в городе Ла-Пас прошла созванная Центральным рабочим профсоюзом акция протеста против решения Высшего избирательного суда (ВИС) Боливии перенести президентские выборы на 18 октября из-за пандемии коронавируса. Моралес в Twitter написал, что “приветствует усилия народа, вышедшего на митинг в защиту демократии, несмотря на трудности”. Как считает Нуньес, поддержка экс-президента показывает, что Моралес стоит за организацией митинга.
Как утверждают временные власти Боливии, участники акции протеста не соблюдали дистанцию и не носили маски, хотя среди манифестантов были люди, заразившиеся коронавирусом. По их словам, в ходе митинга также вспыхнули столкновения и беспорядки.
Marchas: Gobierno activa acción penal por cinco delitos en contra Evo Morales y políticos afines al MAS
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Ранее Моралес назвал незаконным решение ВИС перенести выборы на 18 октября из-за эпидемиологической ситуации, так как парламент принял закон о проведении голосования до 6 сентября. Документ был подписан и.о. президента Жанин Аньес. По словам председателя ВИС Сальвадора Ромеро, инстанция имеет право переносить голосования без одобрения парламента.
Добавим, что на данный момент в Боливии, согласно информации ВОЗ — 71 181 инфицированный, 2 647 из которых — погибли.