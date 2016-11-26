Пам'ять жертв Голодомору вшанують в Україні та у 36 країнах світу - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Національні заходи пам’яті жертв Голодомору пройдуть по всій Україні та у 36 країнах світу, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.
"Сьогодні Україна і світ вшановують пам'ять жертв вчиненого комуністичним тоталітарним режимом геноциду Українського народу-Голодомору 1932-1933 років, а також голодоморів 1921-1922, 1946-1947 років в Україні. Вічна пам’ять загиблим. Ми пам’ятаємо", - зазначили у МЗС.
Як зазначається, о 15:00 розпочнеться панахида та жалобне дійство у Національному меморіалі жертв Голодомору. О 16:00 - загальнонаціональна хвилина мовчання та акція "Запали свічку пам’яті".
"Національні заходи пам’яті жертв Голодомору пройдуть по всій Україні та у 36 країнах світу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Україна цього року вшановує день пам’яті жертв голодоморів 26 листопада.