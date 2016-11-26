Память жертв Голодомора почтят в Украине и в 36 странах мира - МИД

"Сегодня Украина и мир чтят память жертв совершенного коммунистическим тоталитарным режимом геноцида Украинского народа-Голодомора 1932-1933 годов, а также голодоморов 1921-1922, 1946-1947 годов в Украине. Вечная память погибшим. Мы помним", - отметили в МИД.

Как отмечается, в 15:00 начнется панихида и траурное действо в Национальном мемориале жертв Голодомора. В 16:00 - общенациональная минута молчания и акция "Зажги свечу памяти".

"Национальные мероприятия памяти жертв Голодомора пройдут по всей Украине и в 36 странах мира", - говорится в сообщении.