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Пакунки "Ма!Ля!": бізнес об’єднався задля допомоги дітям

Пакунки "Ма!Ля!": бізнес об’єднався задля допомоги дітям

Київ • УНН

 • 100453 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Вітчизняний бізнес зібрав і передав українським дітям бокси із їжею, напоями та речами особистої гігієни, передає УНН.

Деталі

Відповідна допомога була організована в рамках проекту Пакунок "Ма!Ля!". До ініціативи долучилися бренд "Наша Ряба" разом з Фондом "МХП – Громаді", корпорація "Біосфера", бренд "Равлик Боб Bob Snail", ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування", бренд "Малютка", компанія "Нова пошта" та фонд "Маша".

Пакунки "Ма!Ля!" вже отримали сотні малюків, за допомогою Гуманітарної пошти України (соціальна ініціатива "Нової Пошти"). Серед перших отримувачів – дітлахи, що проживають у Ніжині Чернігівської області.

"Так народжується турбота.... Це коли до важливої місії для найменших громадян об'єднуються українські компанії Фонд Маша разом з Фондом "МХП – Громаді", Наша Ряба, Biosphere Corporation, Равлик Боб Bob Snail, Малютка, ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" і Нова пошта. Це коли вони з турботою створюють яскраві бокси для малечі і це тоді, коли малеча усміхається", - прокоментував у своєму FB міський голова Олександр Кодола.

Нагадаємо

Нещодавно вітчизняний бізнес привітав малюків із Днем захисту дітей, подарував їм пакунки "Ма!Ля!".

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

Українські Національні Новини

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