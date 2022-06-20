Упаковки "Ма!Ля!": бизнес объединился для помощи детям
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Отечественный бизнес собрал и передал украинским детям боксы с едой, напитками и вещами личной гигиены, передает УНН.
Детали
Соответствующая помощь была организована в рамках проекта Упаковка "Ма!Ля!". К инициативе присоединились бренд "Наша Ряба" вместе с Фондом "МХП – Громаде", корпорация "Биосфера", бренд "Улитка Боб Bob Snail", ООО "Хорольский завод детских продуктов питания", бренд "Малютка", компания "Новая почта" и фонд "Маша".
Упаковки "Ма!Ля!" уже получили сотни малышей с помощью Гуманитарной почты Украины (социальная инициатива "Новой Почты"). Среди первых получателей – дети, проживающие в Нежине Черниговской области.
"Так рождается забота.... Это когда к важной миссии для самых маленьких граждан объединяются украинские компании Фонд Маша вместе с Фондом "МХП – Громаде", Наша Ряба, Biosphere Corporation, Улитка Боб Bob Snail, Малютка, ООО "Хорольский завод детских продуктов питания" и Новая почта. Это когда они с заботой создают яркие боксы для малышей и это тогда, когда малыши улыбаются", - прокомментировал в своем FB городской глава Александр Кодола.
Напомним
Недавно отечественный бизнес поздравил малышей с Днем защиты детей, подарил им пакеты "Ма!Ля!".
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.