Падіння гвинтокрила в Броварах: відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Броварах на Київщині через падіння гвинтокрила загинуло 16 людей, з них 2 дітей. Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко у Facebook, передає УНН.
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«Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила. 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей», - написав Клименко.
За його словами, на місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.
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Поліція повідомляла, що у Броварах на Київщині біля дитячого садочку впав гелікоптер. Попередньо відомо про 5 постраждалих людей.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив, вказавши, що у Броварах "на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат".
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначав, що у дитячому садку перебували діти та співробітники закладу. Усіх було евакуйовано.
Клименко повідомляв, що у Броварах через падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.