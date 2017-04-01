П.Порошенку подарували щит з осколків снарядів російських окупантів

"Вдячний випускникам Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського за незвичайний подарунок. Щит з осколків снарядів, що російські окупанти та їхні наймити випустили по мирних українських містах та селах і по наших військових, виготовив зварювальник Сергій Васютин – ветеран АТО, в 2014-му рядовий 28-ї окремої механізованої бригади", - написав П.Порошенко.

Глава держави також додав, що цей щит нагадав йому "про той важкий шлях, про ті воєнні університети, які українська армія опанувала за ці 3 роки".

"Кожною кулею, кожним випущеним снарядом, окупанти роблять нас тільки сильнішими, а щит, що прикриває Україну, стає більшим. Наше військо міцнішає, гартуючи вміння і досвід", - додав П.Порошенко.

Нагадаємо, П.Порошенку подарували прапор України із зони АТО.