П.Порошенко подарили щит из осколков снарядов российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президенту Украины Петру Порошенко подарили щит из осколков снарядов, которые российские оккупанты выпустили по мирным украинским городам и селам и по украинским военным. Об этом Глава государства сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Благодарен выпускникам Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского за необычный подарок. Щит из осколков снарядов, которые российские оккупанты и их наемники выпустили по мирным украинским городам и селам и по нашим военным, изготовил сварщик Сергей Васютин - ветеран АТО, в 2014-м рядовой 28-й отдельной механизированной бригады", - написал Порошенко.
Глава государства также добавил, что этот щит напомнил ему "о том трудном пути, о тех военных университетах, которые украинская армия осваивала за эти 3 года".
"Каждой пулей, каждым выпущенным снарядом, оккупанты делают нас только сильнее, а щит, прикрывающий Украину, становится больше. Наше войско крепчает, закаляя умение и опыт", - добавил П.Порошенко.