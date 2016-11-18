П.Порошенко звільнив від оподаткування благодійну діяльність релігійних організацій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування неприбуткової діяльності релігійних організацій. Про це УНН повідомили в прес-службі Кабміну.
Зокрема, йдеться про гуманітарну допомогу, благодійну діяльність, меценатство, милосердя тощо, що здійснюється релігійними організаціями.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман впевнений, що діалог релігійних організацій і влади дозволить зміцнити духовну основу державності, сприятиме проведенню реформ у країні.
У свою чергу, представники духовенства висловилися за забезпечення єдності у країні для ефективної протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам.
“Головне — зберегти Україну як незалежну державу. В єдності — наша сила”, — сказав Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.