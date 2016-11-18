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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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П.Порошенко звільнив від оподаткування благодійну діяльність релігійних організацій

П.Порошенко звільнив від оподаткування благодійну діяльність релігійних організацій

Київ • УНН

 • 9204 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування неприбуткової діяльності релігійних організацій. Про це УНН повідомили в прес-службі Кабміну.

Зокрема, йдеться про гуманітарну допомогу, благодійну діяльність, меценатство, милосердя тощо, що здійснюється релігійними організаціями.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман впевнений, що діалог релігійних організацій і влади дозволить зміцнити духовну основу державності, сприятиме проведенню реформ у країні.

У свою чергу, представники духовенства висловилися за забезпечення єдності у країні для ефективної протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам.

“Головне — зберегти Україну як незалежну державу. В єдності — наша сила”, — сказав Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Українські Національні Новини

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