П.Порошенко освободил от налогообложения благотворительную деятельность религиозных организаций
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения неприбыльной деятельности религиозных организаций. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.
В частности, речь идет о гуманитарной помощи, благотворительной деятельности, меценатстве, милосердии и т.п., что осуществляется религиозными организациями.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что диалог религиозных организаций и власти позволит укрепить духовную основу государственности, будет способствовать проведению реформ в стране.
В свою очередь, представители духовенства высказались за обеспечение единства в стране для эффективного противодействия внутренним и внешним угрозам.
"Главное - сохранить Украину как независимое государство. В единстве - наша сила ", - сказал Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.