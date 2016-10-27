П.Порошенко заявив, що мріє бути обраним депутатом Європарламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що після президентської каденції мріє бути обраним депутатом Європейського парламенту від України як члена Європейського Союзу. Про це він сьогодні сказав, виступаючи в Національному університеті “Острозька академія” на Рівненщині, передає УНН.
"Коли мене питають, ким би я хотів працювати після завершення президентської каденції, я кажу – я маю мрію, щоби бути обраним депутатом парламенту, Європейського парламенту від України, члена Європейського Союзу. Мені цього буде досить", - розповів Президент.
Нагадаємо, П.Порошенко, ще будучи кандидатом у Президенти України, у 2014 році наголосив, що мріє стати депутатом Європейського парламенту.