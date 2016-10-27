П.Порошенко заявил, что мечтает быть избранным депутатом Европарламента
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после президентской каденции мечтает быть избранным депутатом Европейского парламента от Украины как члена Европейского Союза. Об этом он сегодня сказал, выступая в Национальном университете "Острожская академия" в Ровенской области, передает УНН.
"Когда меня спрашивают, кем бы я хотел работать после завершения президентской каденции, я говорю - я мечтаю, чтобы быть избранным депутатом парламента, Европейского парламента от Украины, члена Европейского Союза. Мне этого достаточно", - рассказал Президент.
Напомним, П.Порошенко, еще будучи кандидатом в Президенты Украины, в 2014 году отметил, что мечтает стать депутатом Европейского парламента.