П.Порошенко заявил, что мечтает быть избранным депутатом Европарламента

"Когда меня спрашивают, кем бы я хотел работать после завершения президентской каденции, я говорю - я мечтаю, чтобы быть избранным депутатом парламента, Европейского парламента от Украины, члена Европейского Союза. Мне этого достаточно", - рассказал Президент.

Напомним, П.Порошенко, еще будучи кандидатом в Президенты Украины, в 2014 году отметил, что мечтает стать депутатом Европейского парламента.