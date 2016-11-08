П.Порошенко закликав словенський бізнес долучитися до приватизації в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко закликав словенський бізнес долучитися до процесу приватизації в Україні. Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Словенії Міро Цераром, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
"Президент запросив словенські компанії взяти участь у приватизації в Україні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Україна і Словенія домовилися прискорити відновлення прямого авіасполучення.