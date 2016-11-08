П.Порошенко призвал словенский бизнес приобщиться к приватизации в Украине

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко призвал словенский бизнес приобщиться к процессу приватизации в Украине. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Словении Миро Цераром, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.