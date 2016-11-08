П.Порошенко призвал словенский бизнес приобщиться к приватизации в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко призвал словенский бизнес приобщиться к процессу приватизации в Украине. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Словении Миро Цераром, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Президент пригласил словенские компании принять участие в приватизации в Украине", - говорится в сообщении.
Напомним, Украина и Словения договорились ускорить восстановление прямого авиасообщения.