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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 17350 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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П.Порошенко: європеїзація так і не торкнулася рівня життя українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Рівень життя українців так і не наблизився до європейських стандартів, тому це питання стоїть на порядку денному. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на заходах до третьої річниці Революції Гідності, передає кореспондент УНН.

П.Порошенко: європеїзація так і не торкнулася рівня життя українців

“Європеїзація, на жаль, поки що не торкнулася рівня життя українців. Це єдина сфера, де ми за три роки не наблизилися до європейських стандартів... Але я впевнений, що незабаром ефективність українських економічних реформ відчуватиме більша кількість людей. Підвищення рівня життя вже стоїть на порядку денному зараз. Все буде гаразд, якщо ми з вами не дозволимо окремим політиканам обнулити результат, досягнутий такою ціною”, — сказав Президент.

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