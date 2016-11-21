П.Порошенко: європеїзація так і не торкнулася рівня життя українців

“Європеїзація, на жаль, поки що не торкнулася рівня життя українців. Це єдина сфера, де ми за три роки не наблизилися до європейських стандартів... Але я впевнений, що незабаром ефективність українських економічних реформ відчуватиме більша кількість людей. Підвищення рівня життя вже стоїть на порядку денному зараз. Все буде гаразд, якщо ми з вами не дозволимо окремим політиканам обнулити результат, досягнутий такою ціною”, — сказав Президент.