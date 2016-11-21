П.Порошенко: європеїзація так і не торкнулася рівня життя українців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Рівень життя українців так і не наблизився до європейських стандартів, тому це питання стоїть на порядку денному. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на заходах до третьої річниці Революції Гідності, передає кореспондент УНН.
“Європеїзація, на жаль, поки що не торкнулася рівня життя українців. Це єдина сфера, де ми за три роки не наблизилися до європейських стандартів... Але я впевнений, що незабаром ефективність українських економічних реформ відчуватиме більша кількість людей. Підвищення рівня життя вже стоїть на порядку денному зараз. Все буде гаразд, якщо ми з вами не дозволимо окремим політиканам обнулити результат, досягнутий такою ціною”, — сказав Президент.