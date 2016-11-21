П.Порошенко: европеизация так и не коснулась уровня жизни украинцев

"Европеизация, к сожалению, пока не коснулась уровня жизни украинцев. Это единственная сфера, где мы за три года не приблизились к европейским стандартам... Но я уверен, что вскоре эффективность украинских экономических реформ будут чувствовать больше людей. Повышение уровня жизни уже стоит на повестке дня сейчас. Все будет хорошо, если мы с вами не позволим отдельным политиканам обнулить результат, достигнутый такой ценой", - сказал Президент.