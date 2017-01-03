П.Порошенко врегулював питання фінансування Вищої ради правосуддя
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу, яким, зокрема, врегульовується питання фінансування Вищої ради правосуддя, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Як зазначається, П.Порошенко підписав закон “Про Вищу раду правосуддя” під час зустрічі з головою Вищої ради юстиції Ігорем Бенедисюком та заступником голови Адміністрації Президента Олексієм Філатовим.
"Петро Порошенко також підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу, які, зокрема, урегулюють питання фінансування цього нового органу", - йдеться у повідомленні.
Глава держави зазначив, що 2016 рік став визначальним у рішучих діях з реформування судової системи - були затверджені та вступили в дію конституційні зміни в частині правосуддя, започатковано новий орган - Вищу раду правосуддя (ВРП).
“Орган, який прибирає політичну складову в судовій гілці влади, насамперед, з механізмів призначення, переведення, звільнення суддів, надання згоди на затримання або арешт судді”, - підкреслив П.Порошенко.
Глава держави наголосив, що законопроект “Про Вищу раду правосуддя” був підтриманий партнерами з Ради Європи і Європейського Союзу. “Вважаю, що це рішучі дії по забезпеченню одного з ключих прав українських громадян - права на справедливість, права на справедливий суд”, - наголосив він.
Президент підкреслив, що створення нового конституційного органу - Вищої ради правосуддя - є одним із важливих складових судової реформи.
Глава держави подякував Верховній Раді, яка дослухалась до його пропозиції, підтримала цей закон та схвалила його у терміни, які дозволяють ВРП вже у 2017 році повноцінно запрацювати.