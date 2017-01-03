П.Порошенко урегулировал вопросы финансирования Высшего совета правосудия
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которым, в частности, регулируется вопрос финансирования Высшего совета правосудия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Как отмечается, П.Порошенко подписал закон "О Высшем совете правосудия" во время встречи с председателем Высшего совета юстиции Игорем Бенедисюком и заместителем главы Администрации Президента Алексеем Филатовым.
"Петр Порошенко также подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которые, в частности, урегулируют вопрос финансирования этого нового органа", - говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что 2016 год стал определяющим в решительных действиях по реформированию судебной системы - были утверждены и вступили в действие конституционные изменения в части правосудия, создан новый орган - Высший совет правосудия (ВРП).
"Орган, который убирает политическую составляющую в судебной ветви власти, прежде всего, из механизмов назначения, перевода, увольнения судей, предоставления согласия на задержание или арест судьи", - подчеркнул П.Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что законопроект "О Высшем совете правосудия" был поддержан партнерами из Совета Европы и Европейского Союза. "Считаю, что это решительные действия по обеспечению одного из ключей прав украинских граждан - права на справедливость, права на справедливый суд", - подчеркнул он.
Президент подчеркнул, что создание нового конституционного органа - Высшего совета правосудия - одна из важных составляющих судебной реформы.
Глава государства поблагодарил Верховную Раду, которая прислушивалась к его предложению, поддержала этот закон и одобрила его в сроки, которые позволяют ВРП уже в 2017 году полноценно заработать.