П.Порошенко: вражаючим є розвиток громадянського суспільства з початку Революції Гідності
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. За три роки з початку Революції Гідності вражаючим є прогрес розвитку громадянського суспільства. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на заходах до третьої річниці Революції Гідності, передає кореспондент УНН.
"Вражаючий є прогрес в розвитку громадянського суспільства. Волонтери, активісти своїми діями не лише зміцнюють українців як потужну політичну націю, вони виконують функції вартових демократії. Влада на кожному рівні відчуває потужний громадський контроль за собою і адекватно реагує на ключові зауваження", - сказав він.
Як повідомляв УНН, на думку Президента Петра Порошенка Україна є найбільшим євроопримістом, тому він порадив країнам ЄС євро скептикам ще повчитися цьому в України.