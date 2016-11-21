П.Порошенко: вражаючим є розвиток громадянського суспільства з початку Революції Гідності

"Вражаючий є прогрес в розвитку громадянського суспільства. Волонтери, активісти своїми діями не лише зміцнюють українців як потужну політичну націю, вони виконують функції вартових демократії. Влада на кожному рівні відчуває потужний громадський контроль за собою і адекватно реагує на ключові зауваження", - сказав він.

Як повідомляв УНН, на думку Президента Петра Порошенка Україна є найбільшим євроопримістом, тому він порадив країнам ЄС євро скептикам ще повчитися цьому в України.