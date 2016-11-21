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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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П.Порошенко: впечатляющим является развитие гражданского общества с начала Революции Достоинства

Киев • УНН

 • 6484 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. За три года с начала революции Достоинства впечатляющим является прогресс развития гражданского общества. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на мероприятиях к третьей годовщине Революции Достоинства, передает корреспондент УНН.

П.Порошенко: впечатляющим является развитие гражданского общества с начала Революции Достоинства

"Впечатляющий прогресс в развитии гражданского общества. Волонтеры, активисты своими действиями не только укрепляют украинцев как мощную политическую нацию, они выполняют функции стражей демократии. Власть на каждом уровне чувствует мощный общественный контроль за собой и адекватно реагирует на ключевые замечания", - сказал он .

Как сообщал УНН, по мнению Президента Петра Порошенко Украина является крупнейшим еврооптимистом, поэтому он посоветовал странам ЕС евроскептикам еще поучиться этому   у Украины.

Украинские Национальные Новости

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