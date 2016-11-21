П.Порошенко: впечатляющим является развитие гражданского общества с начала Революции Достоинства

"Впечатляющий прогресс в развитии гражданского общества. Волонтеры, активисты своими действиями не только укрепляют украинцев как мощную политическую нацию, они выполняют функции стражей демократии. Власть на каждом уровне чувствует мощный общественный контроль за собой и адекватно реагирует на ключевые замечания", - сказал он .

Как сообщал УНН, по мнению Президента Петра Порошенко Украина является крупнейшим еврооптимистом, поэтому он посоветовал странам ЕС евроскептикам еще поучиться этому у Украины.