П.Порошенко: впечатляющим является развитие гражданского общества с начала Революции Достоинства
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. За три года с начала революции Достоинства впечатляющим является прогресс развития гражданского общества. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на мероприятиях к третьей годовщине Революции Достоинства, передает корреспондент УНН.
"Впечатляющий прогресс в развитии гражданского общества. Волонтеры, активисты своими действиями не только укрепляют украинцев как мощную политическую нацию, они выполняют функции стражей демократии. Власть на каждом уровне чувствует мощный общественный контроль за собой и адекватно реагирует на ключевые замечания", - сказал он .
Как сообщал УНН, по мнению Президента Петра Порошенко Украина является крупнейшим еврооптимистом, поэтому он посоветовал странам ЕС евроскептикам еще поучиться этому у Украины.