П.Порошенко відкрив у Любляні пам'ятник українському поету та філософу Г.Сковороді
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко разом із президентом Словенії Борутом Пахором відкрили у Любляні пам'ятник видатному українському поету та філософу Григорію Сковороді, передає УНН.
"Пам'ятник Григорію Сковороді, який відкриваємо в Любляні, стане символом любові і дружби між нашими словацьким та українським народами", - наголосив Президент України.
Під час свого виступу П.Порошенко також зазначив, що днями у Москві також був відкритий ще один пам'ятник київському князю Володимиру.
Глава держави назвав цей захід "гібридним присвоєнням історії".
Нагадаємо, у рамках офіційного візиту Президента Петра Порошенка до Республіки Словенія, за підсумками переговорів на вищому рівні, було підписано чотири двосторонніх документи про співпрацю.