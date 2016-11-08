П.Порошенко открыл в Любляне памятник украинскому поэту и философу Г.Сковороде

"Памятник Григорию Сковороде, который открываем в Любляне, станет символом любви и дружбы между нашими словацким и украинским народами", - подчеркнул Президент Украины.

Во время своего выступления П.Порошенко также отметил, что на днях в Москве также был открыт еще один памятник киевскому князю Владимиру.

Глава государства назвал это мероприятие "гибридным присвоением истории".

Напомним, в рамках официального визита Президента Петра Порошенко в Республику Словения, по итогам переговоров на высшем уровне подписали четыре двусторонних документа о сотрудничестве.