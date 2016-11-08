П.Порошенко открыл в Любляне памятник украинскому поэту и философу Г.Сковороде
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко вместе с президентом Словении Борутом Пахором открыли в Любляне памятник выдающемуся украинскому поэту и философу Григорию Сковороде, передает УНН.
"Памятник Григорию Сковороде, который открываем в Любляне, станет символом любви и дружбы между нашими словацким и украинским народами", - подчеркнул Президент Украины.
Во время своего выступления П.Порошенко также отметил, что на днях в Москве также был открыт еще один памятник киевскому князю Владимиру.
Глава государства назвал это мероприятие "гибридным присвоением истории".
Напомним, в рамках официального визита Президента Петра Порошенко в Республику Словения, по итогам переговоров на высшем уровне подписали четыре двусторонних документа о сотрудничестве.