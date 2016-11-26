П.Порошенко разом із дружиною вшанував пам'ять жертв Голодомору

"Президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду українського народу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, президентське подружжя поклало композиції з колосків та калини до підніжжя Пам’ятного знаку жертвам Голодомору на Михайлівській площі у Києві.

Президент разом з дружиною вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, додали в АП.

Нагадаємо, Україна цього року вшановує день пам’яті жертв голодоморів 26 листопада.

За даними МЗС, пам'ять жертв Голодомору вшанують в Україні та у 36 країнах світу.