П.Порошенко вместе с женой почтил память жертв Голодомора

"Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине - геноцида украинского народа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, президентская чета возложила композиции из колосьев и калины к подножию памятного знака жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве.

Президент вместе с женой почтили память погибших минутой молчания, добавили в АП.

Напомним, Украина в этом году чтит память жертв голодоморов 26 ноября.

По данным МИД, память жертв Голодомора почтят в Украине и в 36 странах мира.