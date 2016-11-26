П.Порошенко вместе с женой почтил память жертв Голодомора
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президентская чета почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине - геноцида украинского народа", - говорится в сообщении.
Как отмечается, президентская чета возложила композиции из колосьев и калины к подножию памятного знака жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве.
Президент вместе с женой почтили память погибших минутой молчания, добавили в АП.
Напомним, Украина в этом году чтит память жертв голодоморов 26 ноября.
По данным МИД, память жертв Голодомора почтят в Украине и в 36 странах мира.