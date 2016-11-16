П.Порошенко провів розмову з віце-президентом США Дж.Байденом - речник
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з віце-президентом США Джозефом Байденон. Про це повідомив прес-секретар Президента Святослав Цеголко, передає УНН.
"Президент Порошенко провів телефонну розмову з Віце-Президентом Байденом", - написав він.
Як повідомляв УНН, 15 листопада Президент України Петро Порошенко і новообраний Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час телефонної розмови домовились про проведення двосторонньої зустрічі.