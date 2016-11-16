П.Порошенко провел разговор с вице-президентом США Дж.Байденом - спикер
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США Джозефом Байденон. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко, передает УНН.
"Президент Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом Байденом", - написал он.
Как сообщал УНН, 15 ноября Президент Украины Петр Порошенко и новоизбранный Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились о проведении двусторонней встречи .