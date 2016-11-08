П.Порошенко прокоментував заяву М.Саакашвілі про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Словенії Борутом Пахором прокоментував заяву голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі про відставку, передає УНН.
"Після поразки на грузинських виборах дехто вирішив зайнятися політикою в Україні", - заявив президент.
Нагадаємо, що в понеділок голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі оголосив, що подає у відставку.
Як повідомляв УНН, вже завтра на засіданні Уряду може бути розглянуте питання відставки Михеіла Саакашвілі з посту голови Одеської ОДА.