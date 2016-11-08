П.Порошенко прокомментировал заявление М.Саакашвили об отставке

"После поражения на грузинских выборах кое-кто решил заняться политикой в ​​Украине", - заявил Президент.

Напомним, что в понедельник глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили объявил, что подает в отставку.

Как сообщал УНН, уже завтра на заседании правительства может быть рассмотрен вопрос отставки Михеила Саакашвили с поста главы Одесской ОГА.