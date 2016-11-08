П.Порошенко прокомментировал заявление М.Саакашвили об отставке
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга по итогам встречи с президентом Словении Борутом Пахором прокомментировал заявление главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили об отставке, передает УНН.
"После поражения на грузинских выборах кое-кто решил заняться политикой в Украине", - заявил Президент.
Напомним, что в понедельник глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили объявил, что подает в отставку.
Как сообщал УНН, уже завтра на заседании правительства может быть рассмотрен вопрос отставки Михеила Саакашвили с поста главы Одесской ОГА.