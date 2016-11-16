П.Порошенко: прийняття резолюції про права людини в Криму – "справжня перемога"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент України Перто Порошенко прокоментував прийняття ОНН ініційованої Україною резолюції про права людини в Криму, передає УНН з посиланням на Facebook Глави Держави.
“Переконливий результат ініційованої Україною резолюціï ГА ООН про права людини в Криму — це справжня перемога справедливості”, — сказав Президент України.
Також П.Порошенко зазначив, що у документі ООН Росію названо державою-окупантом, а українські Крим і Севастополь — тимчасово окупованими територіями.
“Дякую всім державам, які підтримали цей документ.Ми й далі зміцнюватимемо міжнародно-правову базу для деокупаціï украïнського Криму”, — додав він.
Як повідомляв УНН, третій комітет Генеральної асамблеї ООН з прав людини, схвалив проект резолюції з критичною оцінкою становища з правами людини в окупованій Росією українській Автономній Республіці Крим.