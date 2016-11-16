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15 марта, 19:03 • 110238 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152651 просмотра

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П.Порошенко: принятие резолюции о правах человека в Крыму - "настоящая победа"

Киев • УНН

 • 9156 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал принятие ОНН инициированной Украиной резолюции о правах человека в Крыму, передает УНН со ссылкой на Facebook Главы государства.

"Убедительный результат инициированной Украиной резолюции ГА ООН о правах человека в Крыму - это настоящая победа справедливости", - сказал Президент Украины.

Также П.Порошенко отметил, что в документе ООН Россию назвали государством-оккупантом, а украинские Крым и Севастополь - временно оккупированными территориями.

"Спасибо всем государствам, которые поддержали этот документ. Мы и дальше будем укреплять международно-правовую базу для деоккупации украинского Крыма", - добавил он.

Как сообщал УНН, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН по правам человека одобрил проект резолюции с критической оценкой положения с правами человека в оккупированной Россией украинской Автономной Республике Крым.

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