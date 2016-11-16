П.Порошенко: принятие резолюции о правах человека в Крыму - "настоящая победа"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал принятие ОНН инициированной Украиной резолюции о правах человека в Крыму, передает УНН со ссылкой на Facebook Главы государства.
"Убедительный результат инициированной Украиной резолюции ГА ООН о правах человека в Крыму - это настоящая победа справедливости", - сказал Президент Украины.
Также П.Порошенко отметил, что в документе ООН Россию назвали государством-оккупантом, а украинские Крым и Севастополь - временно оккупированными территориями.
"Спасибо всем государствам, которые поддержали этот документ. Мы и дальше будем укреплять международно-правовую базу для деоккупации украинского Крыма", - добавил он.
Как сообщал УНН, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН по правам человека одобрил проект резолюции с критической оценкой положения с правами человека в оккупированной Россией украинской Автономной Республике Крым.