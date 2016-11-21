П.Порошенко порадив країнам-євроскептикам повчитися в України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко назвав Україну найбільшим єврооптимістом та порадив країнам ЄС — євроскептикам повчитися в України. Про це він сказав на заходах до третьої річниці Революції Гідності, передає кореспондент УНН.
“Україна є найбільш єврооптимістичною країною в Європі. Коли в окремих країнах Євросоюзу панує євроскептицизм — нехай вони в нас вчаться, як любити Європу, як боротися за європейські цінності і як реформувати державу”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко повідомив, що він вже через три дні вирушає до Брюсселя на саміт Україна-ЄС.