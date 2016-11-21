П.Порошенко порадив країнам-євроскептикам повчитися в України

“Україна є найбільш єврооптимістичною країною в Європі. Коли в окремих країнах Євросоюзу панує євроскептицизм — нехай вони в нас вчаться, як любити Європу, як боротися за європейські цінності і як реформувати державу”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко повідомив, що він вже через три дні вирушає до Брюсселя на саміт Україна-ЄС.