П.Порошенко посоветовал странам-евроскептикам поучиться у Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко назвал Украину крупнейшим еврооптимистом и посоветовал странам ЕС - евроскептикам поучиться у Украины. Об этом он сказал на мероприятиях к третьей годовщине Революции Достоинства, передает корреспондент УНН.
"Украина является наиболее еврооптимистичною страной в Европе. Когда в отдельных странах Евросоюза царит евроскептицизм - пусть они у нас учатся, как любить Европу, как бороться за европейские ценности и как реформировать государство ", - сказал он.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что он уже через три дня отправляется в Брюссель на саммит Украина-ЕС.