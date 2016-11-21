П.Порошенко посоветовал странам-евроскептикам поучиться у Украины

"Украина является наиболее еврооптимистичною страной в Европе. Когда в отдельных странах Евросоюза царит евроскептицизм - пусть они у нас учатся, как любить Европу, как бороться за европейские ценности и как реформировать государство ", - сказал он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что он уже через три дня отправляется в Брюссель на саммит Украина-ЕС.