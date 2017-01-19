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П.Порошенко попросив Червоний Хрест сприяти у звільненні українців на Донбасі

П.Порошенко попросив Червоний Хрест сприяти у звільненні українців на Донбасі

Київ • УНН

 • 8660 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко попросив Червоний Хрест сприяти у звільненні українських заручників на окупованих територіях Донбасу, Криму та в Росії. Про це він сказав під час зустрічі з президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петером Маурером, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Співрозмовники під час зустрічі обговорили питання, пов’язані із наданням гуманітарної допомоги, зокрема на непідконтрольних територіях. Вони також наголосили на важливості безперешкодного доступу МКЧХ до окупованих територій для проведення гуманітарної місії.

“Президент України звернувся до співрозмовника із проханням сприяти у звільненні українців, що незаконно утримуються на окупованих територіях на Донбасі, Криму, а також на території Росії. Він також закликав Червоний Хрест активніше захищати права українців в окупованому Криму”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, керівник Червоного Хреста наголосив, що відданий роботі з допомоги українцям.

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