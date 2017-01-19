П.Порошенко попросил Красный Крест содействовать в освобождении украинцев на Донбассе

Собеседники во время встречи обсудили вопросы, связанные с предоставлением гуманитарной помощи, в частности на неподконтрольных территориях. Они также подчеркнули важность беспрепятственного доступа МККК к оккупированным территориям для проведения гуманитарной миссии.

"Президент Украины обратился к собеседнику с просьбой содействовать в освобождении украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях Донбасса, в Крыму, а также на территории России. Он также призвал Красный Крест активно защищать права украинцев в ​​оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Как отмечается, руководитель Красного Креста подчеркнул, что предан работе помощи украинцам.