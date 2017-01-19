П.Порошенко попросил Красный Крест содействовать в освобождении украинцев на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко попросил Красный Крест содействовать в освобождении украинских заложников на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и России. Об этом он сказал во время встречи с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Собеседники во время встречи обсудили вопросы, связанные с предоставлением гуманитарной помощи, в частности на неподконтрольных территориях. Они также подчеркнули важность беспрепятственного доступа МККК к оккупированным территориям для проведения гуманитарной миссии.
"Президент Украины обратился к собеседнику с просьбой содействовать в освобождении украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях Донбасса, в Крыму, а также на территории России. Он также призвал Красный Крест активно защищать права украинцев в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.
Как отмечается, руководитель Красного Креста подчеркнул, что предан работе помощи украинцам.