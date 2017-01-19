П.Порошенко планує візит до Вашингтона наступного місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що сподівається на подальшу підтримку з боку американської адміністрації вже при Дональді Трампі після його інавгурації і відвідає Вашингтон уже в лютому. Про це він розповів The Wall Street Journal, передає УНН.
“В першу чергу, ми раді бачити серйозну підтримку від обох партій. Я абсолютно впевнений, що продовження нашої співпраці з США буде дуже ефективним,” — сказав П.Порошенко.
Також він повідомив, що планує візит до Вашингтона вже в наступному місяці.
П.Порошенко чекає, що зустріч з Д.Трампом буде дуже корисною. Український президент підкреслив, що обраний американський президент володіє інформацією про ситуацію на Україні.
Крім того, П.Порошенко застеріг від зняття санкцій проти агресора-Росії.
Раніше П.Порошенко говорив, що обраний президент США Дональд Трамп зараз має можливість використати увесь свій вплив для того, щоб підтримати Україну у її боротьбі за свободу і демократію.