П.Порошенко планирует визит в Вашингтон в следующем месяце
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется на дальнейшую поддержку со стороны американской администрации уже при Дональде Трампе после его инаугурации и посетит Вашингтон уже в феврале. Об этом он рассказал The Wall Street Journal, передает УНН.
"В первую очередь, мы рады видеть серьезную поддержку от обеих партий. Я абсолютно уверен, что продолжение нашего сотрудничества с США будет очень эффективным ", - сказал П.Порошенко.
Также он сообщил, что планирует визит в Вашингтон уже в следующем месяце.
П.Порошенко ожидает, что встреча с Д.Трампом будет очень полезной. Украинский президент подчеркнул, что выбранный американский президент владеет информацией о ситуации в Украине.
Кроме того, П.Порошенко предостерег от снятия санкций против агрессора-России.
Ранее П.Порошенко говорил, что избранный президент США Дональд Трамп сейчас имеет возможность использовать все свое влияние для того, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу и демократию.