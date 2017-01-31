П.Порошенко обговорював з А.Меркель можливість залучення США до Нормандського формату – К.Єлісєєв
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко обговорював з канцлером Німеччини Ангелою Меркель питання залучення США до переговорного процесу щодо врегулювання ситуації на Сході України. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, передає УНН.
“Візит відбувся на тлі останніх міжнародних контактів керівництва Європейського союзу, лідерів ЄС — Німеччини, Франції і Британії, з новою американською адміністрацією. Також на фоні підготовки до неформального саміту ЄС, який відбудеться у Мальті 3 лютого. І, звичайно в контексті загострення ситуації на Донбасі,” — зазначив К.Єлісєєв.
“Обговорювали прогрес у Мінських перемовинах, маршрут нашої “дорожньої карти” щодо Нормандських переговорів і, звичайно, ми обговорювали питання у який спосіб залучити американську сторону до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Звичайно, не забували і про Крим,” — наголосив він.
“Ключова позиція. По якій ми досягли згоду з німецьким керівництвом — це те, що “нічого без України про Україну”. Тобто, те, що ніяких перемовин і домовленостей без участі України не повинно бути і ця позиція була чітко підтримана,” — додав заступник голови АП.
Як повідомляв УНН, 30 січня Президент України Петро Порошенко здійснив робочий візит до Німеччини, проте перервав його через надзвичайну ситуацію у Авдіївці.
У свою чергу А.Меркель відзначила, режиму припинення вогню на Донбасі не існує.
Нагадаємо, 30 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло троє українських військових, ще 17 отримали поранення і троє травмовані.