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П.Порошенко обговорював з А.Меркель можливість залучення США до Нормандського формату – К.Єлісєєв

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко обговорював з канцлером Німеччини Ангелою Меркель питання залучення США до переговорного процесу щодо врегулювання ситуації на Сході України. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, передає УНН.

“Візит відбувся на тлі останніх міжнародних контактів керівництва Європейського союзу, лідерів ЄС — Німеччини, Франції і Британії, з новою американською адміністрацією. Також на фоні підготовки до неформального саміту ЄС, який відбудеться у Мальті 3 лютого. І, звичайно в контексті загострення ситуації на Донбасі,” — зазначив К.Єлісєєв.

“Обговорювали прогрес у Мінських перемовинах, маршрут нашої “дорожньої карти” щодо Нормандських переговорів і, звичайно, ми обговорювали питання у який спосіб залучити американську сторону до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Звичайно, не забували і про Крим,” — наголосив він.

“Ключова позиція. По якій ми досягли згоду з німецьким керівництвом — це те, що “нічого без України про Україну”. Тобто, те, що ніяких перемовин і домовленостей без участі України не повинно бути і ця позиція була чітко підтримана,” — додав заступник голови АП.

Як повідомляв УНН, 30 січня Президент України Петро Порошенко здійснив робочий візит до Німеччини, проте перервав його через надзвичайну ситуацію у Авдіївці.

У свою чергу А.Меркель відзначила, режиму припинення вогню на Донбасі не існує.

Нагадаємо, 30 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло троє українських військових, ще 17 отримали поранення і троє травмовані.

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