П.Порошенко обсуждал с Меркель возможность привлечения США к Нормандскому формату - Елисеев

"Визит состоялся на фоне последних международных контактов руководства Европейского союза, лидеров ЕС - Германии, Франции и Великобритании, с новой американской администрацией. Также на фоне подготовки к неформальному саммиту ЕС, который состоится в Мальте 3 февраля. И, конечно в контексте обострения ситуации на Донбассе", - отметил Елисеев.

"Обсуждали прогресс в Минских переговорах, маршрут нашей "дорожной карты" по Нормандским переговорам и, конечно, мы обсуждали вопрос каким образом привлечь американскую сторону к мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Конечно, не забывали и о Крыме", - отметил он.

"Ключевая позиция. По которой мы достигли согласие с немецким руководством - это то, что "ничего без Украины об Украине". То есть, то, что никаких переговоров и договоренностей без участия Украины не должно быть и эта позиция была четко поддержана", - добавил заместитель главы АП.

Как сообщал УНН, 30 января Президент Украины Петр Порошенко осуществил рабочий визит в Германию, однако прервал его из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке.

В свою очередь А.Меркель отметила, что режима прекращения огня на Донбассе не существует.

Напомним, 30 января в результате боевых действий на Донбассе погибли три украинских военных, еще 17 получили ранения и трое травмированы.