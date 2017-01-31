П.Порошенко обсуждал с Меркель возможность привлечения США к Нормандскому формату - Елисеев
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос привлечения США к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Востоке Украины. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, передает УНН.
"Визит состоялся на фоне последних международных контактов руководства Европейского союза, лидеров ЕС - Германии, Франции и Великобритании, с новой американской администрацией. Также на фоне подготовки к неформальному саммиту ЕС, который состоится в Мальте 3 февраля. И, конечно в контексте обострения ситуации на Донбассе", - отметил Елисеев.
"Обсуждали прогресс в Минских переговорах, маршрут нашей "дорожной карты" по Нормандским переговорам и, конечно, мы обсуждали вопрос каким образом привлечь американскую сторону к мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Конечно, не забывали и о Крыме", - отметил он.
"Ключевая позиция. По которой мы достигли согласие с немецким руководством - это то, что "ничего без Украины об Украине". То есть, то, что никаких переговоров и договоренностей без участия Украины не должно быть и эта позиция была четко поддержана", - добавил заместитель главы АП.
Как сообщал УНН, 30 января Президент Украины Петр Порошенко осуществил рабочий визит в Германию, однако прервал его из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке.
В свою очередь А.Меркель отметила, что режима прекращения огня на Донбассе не существует.
Напомним, 30 января в результате боевых действий на Донбассе погибли три украинских военных, еще 17 получили ранения и трое травмированы.