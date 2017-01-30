П.Порошенко розпочав візит до Німеччини

"Президент Петро Порошенко розпочав робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина. Глава Української держави проведе зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - йдеться у повідомленні.

Крім того, запланована зустріч президента з віце-канцлером, міністром закордонних справ ФРН Зігмаром Габріелем.