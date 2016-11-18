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П.Порошенко обговорив з Д.Туском стан підготовки саміту Україна–ЄС

П.Порошенко обговорив з Д.Туском стан підготовки саміту Україна–ЄС

Київ • УНН

 • 8812 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови обговорив з президентом Європейської Ради Дональдом Туском стан підготовки саміту Україна – ЄС, що відбудеться 24 листопада у Брюсселі. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.

Лідери привітали рішення Ради ЄС на рівні послів щодо початку міжінституційних переговорів про запровадження безвізового режиму для громадян України.

“Це рішення є вагомим політичним досягненням у процесі візової лібералізації”, — відзначив Д.Туск.

Президент Євроради висловив сподівання, що вже ближчим часом інституції ЄС досягнуть домовленості щодо механізму призупинення безвізових режимів, що відкриє шлях для остаточного скасування віз для українців.

П.Порошенко та Д.Туск також скоординували підходи щодо якнайшвидшого завершення Нідерландами процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Глава Української держави подякував президенту Європейської Ради за солідарну підтримку з боку держав-членів ЄС резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо прав людини в АР Крим та місті Севастополь.

Українські Національні Новини

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