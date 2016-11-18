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15 марта, 19:03 • 108389 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147825 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126312 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119643 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106436 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102232 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96153 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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П.Порошенко обсудил с Д.Туском состояние подготовки саммита Украина-ЕС

Киев • УНН

 • 8801 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора обсудил с президентом Европейского Совета Дональдом Туском состояние подготовки саммита Украина-ЕС, который состоится 24 ноября в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Лидеры приветствовали решение Совета ЕС на уровне послов о начале межинституциональных переговоров о введении безвизового режима для граждан Украины.

"Это решение является весомым политическим достижением в процессе визовой либерализации", - отметил Д.Туск.

Президент Евросовета выразил надежду, что уже в ближайшее время институты ЕС достигнут договоренности о механизме приостановления безвизовых режимов, что откроет путь для окончательной отмены виз для украинцев.

П.Порошенко и Д.Туск также скоординировали подходы к скорейшему завершению Нидерландами процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Глава Украинского государства поблагодарил президента Европейского Совета по солидарную поддержку со стороны государств-членов ЕС резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека в АР Крым и городе Севастополь.

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