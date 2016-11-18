П.Порошенко обсудил с Д.Туском состояние подготовки саммита Украина-ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора обсудил с президентом Европейского Совета Дональдом Туском состояние подготовки саммита Украина-ЕС, который состоится 24 ноября в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.
Лидеры приветствовали решение Совета ЕС на уровне послов о начале межинституциональных переговоров о введении безвизового режима для граждан Украины.
"Это решение является весомым политическим достижением в процессе визовой либерализации", - отметил Д.Туск.
Президент Евросовета выразил надежду, что уже в ближайшее время институты ЕС достигнут договоренности о механизме приостановления безвизовых режимов, что откроет путь для окончательной отмены виз для украинцев.
П.Порошенко и Д.Туск также скоординировали подходы к скорейшему завершению Нидерландами процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Глава Украинского государства поблагодарил президента Европейского Совета по солидарную поддержку со стороны государств-членов ЕС резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека в АР Крым и городе Севастополь.