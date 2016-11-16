П.Порошенко нагородив орденами морпіхів, які відзначилися у боях біля Гранітного, Широкиного та Талаківки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко до Дня Морської піхоти підписав указ про відзначення державними нагородами 14 військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як відзначили у прес-службі, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку та з нагоди професійного свята воїни нагороджені орденом “За мужність”, орденом Данила Галицького та медаллю “За військову службу Україні”.
Представлені до нагороди морські піхотинці відзначилися у боях біля селищ Гранітне, Широкине, Водяне, Талаківка.
Глава держави також підписав Указ про нагородження за виявлену мужність і професіоналізм 67 військових. З них 5 військових Збройних Сил та один військовослужбовець Нацгвардії нагороджені посмертно.
Серед відзначених осіб, військові 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ, що майже рік тримали бойові позиції в районі міста Авдіївка та бійці 93-ї окремої механізованої бригади, які відзначилися під час служби у селищі Піски під Донецьком. Також цим Указом нагороджено дев’ять військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти, що виявили мужність та героїзм у бойових діях на Маріупольському напрямку.